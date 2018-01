Presidente Figc: a Milano l'ultimo round per le nominations In Lega, l'incontro della Serie A con tutte le componenti. Le candidature vanno presentate entro domenica

12 gennaio 2018

Via alle consultazioni, a Milano, fra la commissione ristretta della Lega Serie A e le componenti federali, a due giorni dalla scadenza del termine per le candidature per le elezioni della Federcalcio, da presentare entro domenica 14 gennaio. Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, la componente con il peso maggiore (34%) in Figc, è stato il primo a presentarsi davanti ai rappresentanti della Lega Serie A, il commissario Carlo Tavecchio, il presidente del Torino, Urbano Cairo, quello della Lazio, Claudio Lotito, l'ad del Milan, Marco Fassone, e quello della Juventus, Beppe Marotta.

Poi gli incontro col presidente dell'Associazione degli arbitri, Marcello Nicchi, quello dell'Associazione allenatori, Renzo Ulivieri, quello della Lega B, Mauro Balata, quello dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, al momento l'unico formalmente candidato alla presidenza della Figc, e infine il n.1 della Lega Pro, Gabriele Gravina. Alle 16 la riunione dei venti club di Serie A, in programma alle 16, per le valutazioni conclusive in vista delle elezioni: non è escluso che la Lega non prenda una posizione unitaria.

LE LEGA PRO CANDIDA GRAVINA A Firenze questa mattina si è svolta l'assemblea della Lega Pro per indicare il candidato prescelto per la presidenza federale. Scontato l'esito: la Lega Pro ha candidato il suo presidente, ovvero Gabriele Gravina, 64 anni, a capo della Lega Pro da 22 dicembre 2015 e riconfermato il 15 novembre 2016.

"L'assemblea ha votato all'unanimità la mia piattaforma programmatica alla candidatura alla presidenza federale. Da questo momento lavorerò in queste 48 ore per completare questa piattaforma e presentare nei termini la mia candidatura". Così il presidente della Lega Pro Carlo Gravina che aggiunge: "L'unanimità è un motivo d'orgoglio per me, lo è per la Lega a dimostrazione che il lavoro di questi due anni è stato un lavoro di squadra da cui emerge un messaggio fondamentale: quando fai squadra puoi vincere assieme e si vince bene. Spero sia un buon auspicio per il confronto elettorale in federazione". Gravina spiega poi di aver avuto "il piacere di un incontro" con il presidente della Lega dilettanti Cosimo Sibilia: "Abbiamo continuato a parlare dei problemi del calcio - racconta - ma credo che tutto sia legato alla posizione della Lega di serie A. Non sono particolarmente ottimista su alcune indicazioni ma dobbiamo portare avanti, ciascuno di noi, per il proprio ruolo e responsabilità, un percorso che non ci porti a fare un nostro interesse ma l'interesse per il calcio italiano".

Poi l'incontro con la Lega di A. "Da questo incontro emerge una Lega Serie A molto frazionata e che non riesce a fare sintesi", ha detto Gabriele Gravina."Siamo in attesa di riscoprire la capacità di una Lega di esercitare la propria leadership oltre che di annunciarla continuamente", ha aggiunto. "Tre candidati? Non lo so, per ora sono due: aspettiamo domani e dal 15 gennaio in poi cercheremo di capire se le candidature saranno ancora tre o quattro sulla base della scelta che farà la Lega di Sere A. Noi siamo sereni e tranquilli", ha dichiarato ancora Gravina uscendo dalla Lega Serie A. "Non hanno proposto alcuna piattaforma programmatica, ma hanno trovato nella mia elementi di interesse anche per la Lega Serie A", ha proseguito il numero 1 della Lega Pro. Gravina ha confermato che "c'è un interesse della Lega A di presentare una candidatura. Noi non siamo contrari, dipenderà dai contenuti. Ma evidentemente non hanno ancora trovato il profilo giusto".

PER I DILETTANTI C'E' SIBILIA E' durato circa un'ora l'incontro fra il presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, e la commissione della Lega Serie A per discutere dei programmi e delle proposte della Lega Serie A in vista delle elezioni federali del 29 gennaio. "Abbiamo avuto un incontro cordiale in cui sono state ribadite le varie posizioni sulla Lega di Serie A, sulla Lega Dilettanti e la Federazione. Nel pomeriggio avrò il Consiglio direttivo seguito dall'assemblea, poi presenteremo il nostro programma", ha dichiarato Sibilia all'uscita dagli uffici della Lega. Per il numero 1 dei Dilettanti, l'incontro "è stato positivo, vedremo le successive determinazioni. Io posso dire che c'è la possibilità di scendere in campo e come al solito sarò al servizio delle nostre società. Si deve capire che il calcio di base e quello di vertice devono ricostruire quell'asse storico che c'è sempre stato". Scontato dunque anche il nome di Sibilia candidato per la Lega Diettanti. Cosimo Sibilia, 59 anni, è presidente della Lega Dilettanti dal 28 gennaio 2017 e dallo scorso 27 marzo è vicepresidente vicario della Federcalcio.

ULIVIERI: "NOI SIAMO ANCORA CON TOMMASI" E' durato quasi due ore l'incontro fra il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri e la commissione della Lega Serie A. "Noi eravamo contrari a questa crisi al buio, il mondo del calcio non poteva permettersi questo. Ora stiamo qui a cercare una quadra ma sembra difficile con tre candidati", ha dichiarato Ulivieri all'uscita dagli uffici della Lega. Il presidente dell'Assoallenatori ha raccontato la sua risposta alla Commissione su un possibile accordo Lega A-Lega Dilettanti "Noi abbiamo detto che vogliamo vedere prima le persone. La questione è delicata, capire la capacità e l'affidabilità. Poi faremo le nostre valutazioni. Noi siamo ancora con Tommasi, ma guardiamo a quello che succede. Bisognerà vedere i programmi e confrontarsi con gli altri", ha aggiunto.

NICCHI: "TRE CANDIDATI SONO TROPPI" "La Lega Serie A ha la responsabilità di indicare, se ritiene, un candidato anziché un altro. Se nessuno si esprime, votare con tre candidati è sbagliato. Se invece la Lega Serie A, ascoltati tutti, si fa un'idea e la esprime, può darsi che coaguli tutti". Così il presidente dell'Associazione degli arbitri, Marcello Nicchi, dopo le consultazioni con i rappresentanti della Serie A. "Se si arriva alle elezioni con tre candidati, gli arbitri al primo turno non voteranno - ha annunciato Nicchi -. Se poi se ne scelgono due, può darsi che si converga tutti. Ci vuole un presidente federale forte: per fare le riforme serve la condivisione di tutti. La soluzione va trovata ormai all'interno di queste probabili coalizioni, candidature esterne sono fuori tempo e pericolose. Dopo queste consultazioni, spero che qualcuno faccia un passo avanti e qualcuno un passo indietro".

TOMMASI: "IO CANDIDATO, A MENO CHE..." "La mia candidatura resta, a meno che non si trovi in queste ore una figura che prenda in mano il programma e lo porti avanti". Lo ha detto Damiano Tommasi a Tutti Convocati su Radio24, prima di arrivare in Lega calcio per incontrare la Lega Serie A in vista delle elezioni federali del 29 gennaio. "Fino all'ultimo ho parlato anche della possibilità di un altro candidato, un uomo del nostro mondo che metta al centro il progetto sportivo", ha aggiunto il numero 1 dell'Assocalciatori. Sul suo programma e la necessità di coinvolgere gli ex calciatori, Tommasi ha detto: "Torniamo a parlare di un progetto sportivo con un input diverso dal passato, ho parlato delle seconde squadre da subito. C'è una barriera culturale verso gli ex calciatori, questo frena tanti miei colleghi a mettersi in gioco nel calcio".

BALATA (LEGA B): "NOI E LA SERIE A, ASSE COMUNE" "Si è ricreato un asse molto forte fra la Lega Serie A e la Lega B, che condividono strategie, valutazioni e cose da fare per il futuro del calcio". Lo ha dichiarato il presidente della categoria cadetta, Mauro Balata, dopo le consultazioni con la commissione della Serie A. "Per chi si vota? Il problema non è quello del nome, ma la condivisioni di temi, dallo sviluppo dei settori giovanili alla sostenibilità finanziaria, dalla rappresentanza federale, su cui vanno fatte delle riflessioni, alla giustizia sportiva - ha replicato Balata -. Noi vogliamo condividere con la Lega Serie A una persona autorevole e capace. Noi non abbiamo candidature da esprimere, attendiamo le valutazioni della Lega A. Siamo convinti che avremo un nome autorevole".

