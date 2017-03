Nazionale: Bonucci si allena, allarme rientrato

22 marzo 2017

Allarme rientrato per Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus e della Nazionale ha smaltito l'attacco influenzale che martedì lo aveva costretto a saltare la seduta con il testo degli azzurri e ha ripreso ad allenarsi nel ritiro di Coverciano in vista della sfida di venerdì sera a Palermo contro l'Albania di De Biasi e valida per le qualificazioni mondiali. Il ct Ventura, dunque, può tirare un sospiro di sollievo.