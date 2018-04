Napoli, Insigne è affaticato. Si può rischiare?

19 ottobre 2017

Insigne sì. No, Forse. Da qui a sabato manca davvero (quasi) niente) e le speranze di Sarri e del Napoli di avere Lorenzo Insigne sono legate alle minime sensazioni: ovvero a come si sentirà il giocatore fra venerdì mattina e venerdì sera, visto che gli esami di stamane hanno dato l'esito di quelli effettuati mercoledì: non ci sono lesioni, è solo una contrattura dovuta ad affaticamento.

Poca roba, se l'impegno con l'Inter non fosse così vicino, pressante. E importante. Non sono discorsi di pretattica, né di sorpresa che si vuole fare all'Inter. Piuttosto è l'importanza del giocatore nei meccanismi di gioco e di attacco del Napoli, importanza che impedisce a Sarri di correre il rischio di utilizzarlo se non ci sono garanzie assolute.

La decisione è per domani, oggi si sta in bilico con quel forse, per quanto riguarda la sostituzione si può parlare di Ounas, di Giaccherini o anche di Zielinski.