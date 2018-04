Napoli, anche l'Uefa celebra Hamsik: "Come Maradona"

17 dicembre 2017

Anche l'Uefa ha voluto celebrare Marek Hamsik. Il gol segnato al Torino, il numero 115 con la maglia del Napoli, ha permesso al capitano di raggiungere il record di marcature in azzurro eguagliando Diego Armando Maradona . Una storia, per adesso, lunga oltre dieci anni: il primo gol, infatti, arrivò il 15 agosto 2007; l'ultimo ieri, a Torino, nel 3-1 azzurro che ha riportato la squadra di Sarri in testa alla classifica complice la sconfitta dell'Inter in casa con l'Udinese.

L'Uefa, ricordando i numeri del centrocampista slovacco, parla di "impressionante scalata", evidenziando come lo slovacco non abbia mai segnato meno di sei gol in ciascuna delle sue undici stagioni in Serie A con il Napoli, oltre alle 15 reti europee messe a segno tra Europa League e Champions League. Il capitano, contro il Torino ha timbrato il suo secondo gol stagionale: per restare in media, c'è da aspettarsi un girone di ritorno da trascinatore, da capitano, da recordman. Come Maradona.