Juve, l'impresa di una squadra ferita: Allegri tiene vivo il sogno Triplete

8 marzo 2018

"Quando la Juve perde un po' di sangue, riesce a tirar fuori il meglio di sé" . Gigi Buffon , alla vigilia di Tottenham-Juventus, l'aveva detto. In conferenza stampa, al fianco di Allegri , con le parole, aveva già giocato la partita che avrebbe poi portato la Juventus ai quarti di finale di Champions League . Serviva l'impresa, e l'impresa è arrivata. Nel tempio di Wembley , con la squadra sotto nel punteggio, e quindi a maggior ragione sotto nel discorso-qualificazione dopo il 2-2 interno dell'andata, la Juve appariva come una squadra ferita , sofferente, quasi impossibilita a reagire tanto erano grandi le difficoltà nelle quali era venuta a trovarsi. Difficoltà già conosciute prima - come nel derby e poi a Roma con la Lazio - con una serie di infortunati da far invidia al San Raffaele e una lunga lista di calciatori ben distanti da una buona forma fisica. Eppure è arrivata la reazione , tipica proprio di chi vuole ottenere la vittoria nonostante le ferite. E nonostante i limiti che impone il momento, ben noti a mister Allegri.