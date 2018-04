Europei Under 21: l'Italia cerca conferme contro la Repubblica Ceca di Schick

21 giugno 2017

L'Italia Under 21 scende in campo alle 18 contro la Repubblica Ceca nella seconda giornata del Girone C degli Europei di categoria, in corso di svolgimento in Polonia. Allo Stadion Miejski di Tychy gli azzurrini vanno a caccia di conferme dopo il successo per 2-0 all'esordio contro la Danimarca. I ragazzi di Di Biagio dovranno fare particolare attenzione a Patrik Schick, gioiello della Sampdoria ormai ad un passo dalla Juventus.



Nel primo incontro della fase finale l'Italia è riuscita a battere la Danimarca 2-0 sbloccando il risultato solo nel secondo tempo con una straordinaria rovesciata di Pellegrini e una zampata sotto porta di Petagna. Battere la Repubblica Ceca rappresenterebbe un passo in avanti importante ma forse ancora non decisivo verso la qualificazione tra le migliori 4 del torneo. Ad accedere alle semifinali sono infatti solo le prime classificate dei tre gironi più la migliore seconda e, anche in caso di vittoria oggi, bisognerà attendere l'ultimo match di sabato con la Germania per tirare le somme. Per la Repubblica Ceca, la sfida alla Nazionale di Di Biagio è già un'ultima spiaggia dopo la sconfitta per 2-0 subita all'esordio contro i tedeschi.



L'ultimo precedente tra le due Nazionali in una fase finale degli Europei Under 21 risale al 2007 con la vittoria per 3-1 dell'Italia nella terza giornata del girone: in quell'occasione andarono a segno Aquilani, Chiellini e Giuseppe Rossi. Nel 2002 la Repubblica Ceca eliminò gli azzurrini in semifinale: sotto 2-0, l'Italia allenata da Claudio Gentile, recuperò in extremis il risultato grazie a Pirlo e Maccarone ma venne condannata dal golden gol di Pospisil al 99'. I cechi si aggiudicarono poi il torneo battendo ai rigori la Francia nella finalissima con Petr Cech protagonista assoluto.