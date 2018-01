Chievo: Cacciatore chiede scusa per il gesto delle manette "Un enorme errore"

28 gennaio 2018

Fabrizio Cacciatore fa mea culpa il giorno dopo il gesto delle manette, che gli è costato l'espulsione contro la Juve, lasciando il Chievo in 9: "Chiedo scusa pubblicamente per il gesto fatto è stato un enorme errore... - il post su Instagram - chiedo scusa ai miei compagni, al mister, alla società, ai nostri tifosi e agli amanti del calcio. Sicuramente è un gesto sbagliato, da non fare, un esempio che un professionista non dovrebbe dare".