Serie A, Crotone-Cagliari 1-1: Cigarini toglie il sorriso a Zenga

28 gennaio 2018

Pareggio tra Crotone e Cagliari nella 22esima giornata di Serie A. Finisce 1-1 con i calabresi a passare in vantaggio su calcio di rigore concesso dal Var e realizzato da Trotta (29'), poi i sardi restano in dieci per l'espulsione di Pisacane (47') ma pareggiano con un bel calcio di punizione di Cigarini nel recupero del primo tempo (52'). Nel finale annullato il gol di Ceccherini (90') del Crotone: finisce in parità.