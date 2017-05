Serie A: festa Bologna al Dall'Ara, 3-1 al Pescara

14 maggio 2017

Nel primo tempo il Bologna parte con il turbo e il gol arriva dopo appena 8 minuti. Fiorillo, dopo un corner, rinvia male, Di Francesco conquista palla e la mette in area con un perfetto cross; Destro, di testa, insacca. A questo punto è il Bologna che gestisce la gara, con un Di Francesco che oggi è in forma incredibile. Al 24’ però arriva, come un fulmine a ciel sereno, il pareggio degli ospiti. Mitrita entra in area dalla destra e serve Bahebeck nell’area piccola; la punta, da due passi, con un destro deciso batte Mirante. Allo scadere, prima Destro e poi Tadier gonfiano al rete alle spalle di Fiorillo ma entrambi i gol vengono annullati per due giusti fuorigioco.



Nessun cambio nell’intervallo, la ripresa procede sui binari del primo tempo: inizio super dei padroni di casa che si riportano subito in vantaggio. Al 48’ è Di Francesco che, sfruttando un tiro rimpallato di Torosidis, batte Fiorillo con un difficile tocco d’esterno in area. A quel punto, nonostante i cambi, è sempre il Bologna a gestire il pallino del gioco. Zeman prova a invertire il senso di marcia con i cambi ma la partita prosegue nella stessa direzione; i padroni di casa si difendono e ripartono in contropiede. E proprio sull’ultimo contropiede, nel primo dei sei minuti di recupero, Okwonkwo arriva sul fondo e la mette in area per Destro che, fulmineo, batte ancora Fiorillo e sigla la sua personale doppietta.