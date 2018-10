Serie A, Cagliari-Bologna 2-0: sardi ok con Joao Pedro e Pavoletti

06/10/2018

LE STATISTICHE

11 delle ultime 17 reti del Cagliari in Serie A sono state segnate di testa.



Il Cagliari non ha subito gol nelle ultime due partite casalinghe: in Serie A i sardi non ci riuscivano da aprile 2017.



Il Bologna non è riuscito a segnare in sei delle otto partite di questo campionato.



In trasferta il Bologna non segna da cinque gare consecutive: in Serie A è la striscia più lunga dal 1990 per i rossoblu.



Secondo gol di testa per João Pedro in Serie A, il primo era arrivato a novembre 2017 contro l'Udinese.



Due degli ultimi tre gol di João Pedro in Serie A sono arrivati contro il Bologna: oggi e a dicembre 2017.



Tutti i tre gol realizzati da Leonardo Pavoletti in questo campionato sono stati di testa.



12 degli ultimi 14 gol di Pavoletti in Serie A sono stati di testa.



Prima volta in cui Lucas Castro fornisce due assist nella stessa partita di Serie A.



Partita numero 1300 per il Cagliari in Serie A.