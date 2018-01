Serie A, Mertens gol: il Napoli batte l'Atalanta

21 gennaio 2018

Il Napoli riparte da Mertens. Il belga rompe il digiuno in Serie A che durava da ottobre e regala alla squadra di Sarri una vittoria importantissima e pesante in chiave campionato. L'1-0 a Bergamo contro un'ottima Atalanta spinge il Napoli momentaneamente a +4 sulla Juventus, in attesa del match dei bianconeri di lunedì gol Genoa. Successo deciso da Mertens al 20' della ripresa con un gran destro su assist di Callejon.