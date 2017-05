Serie A, la volata finale per Champions ed Europa League

8 maggio 2017

Primi verdetti e posizioni ancora da inseguire. A tre giornate dal termine della Serie A, resta apertissima la lotta per il 2° posto (che vale l'accesso diretto alla Champions) tra Roma e Napoli. La Lazio è sicura di aver conquistato un posto in Europa League mentre all'Atalanta manca un punto per la matematica certezza. Per il 6° posto resta viva la triste lotta tra Milan, Inter e Fiorentina per il piazzamento meno nobile che vale il preliminare.