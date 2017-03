Gasperini: "La Fiorentina? Per noi può essere un'opportunità fantastica"

4 marzo 2017

Ci sono lui, che è un po' l'uomo dei miracoli, una squadra fantastica e una città intera che li spinge. La storia di questa Atalanta coinvolge tutti. Non è più una questione di campanilismi e di tifo da giardino. Piuttosto è la meraviglia dello sport, dell'amore per lo sport in quanto tale. Gian Piero Gasperini in tutto questo galleggia quasi a mezz'aria. Potrebbe ricordare di tutte quelle volte che lo hanno definito un bollito ma non lo fa. O potrebbero provare a metterlo in difficoltà allargando i confini dei suoi obiettivi, ma invece lo lasciano lavorare in pace. Un po' sorpresi e un po' curiosi di vedere come andrà a finire. La verità? La verità è che all'Atalanta in Champions non ci crede nessuno. Ma chiuderla così sarebbe semplice, e sbagliato. Perché ci sono dettagli su cui si può semplicemente sorvolare. Per dire: il Napoli perde a Roma e l'Atalanta batte la Fiorentina. Il che, in soldoni, significa aggancio al terzo posto e la concreta possibilità di correre per l'Europa dei grandi. Glielo dite voi al popolo nerazzurro che è tutta una grande bugia? No, assolutamente no. Perché non è di menzogne che si tratta.



Anche Gasperini non fa più finta di niente. Continua a tenere i piedi per terra, ma lo vedi dal sorriso che non si accontenta di guardarsi alle spalle senza fare un pensierino a chi c'è davanti. Il perché è facile facile. Dice: "Al rientro da Napoli vedere la felicità di tutta una città dà una gratificazione enorme". E poi: "Finora stiamo facendo una stagione eccezionale ma bisogna arrivare fino in fondo". Come dire che non basta mica così. Che già che si galleggia, appunto, a mezz'aria, tanto vale provare a volare davvero.