Amichevoli: è già Euro Atalanta, 1-0 al Dortmund

1 agosto 2017

Gasperini, a differenza del match vinto con il Lille 1-0, decide di far partire in attacco Ilicic e Petagna, lasciando in panchina Gomez e il neoacquisto Cornelius. Sono, però, i tedeschi a partire meglio e a sfiorare il gol al 10' minuto, ma ci pensa Berisha, con un super intervento, a salvare la porta bergamasca. L'Atalanta, dopo lo spavento iniziale, inizia ad aumentare i ritmi di gioco e al 18' minuto si rende pericolosa con Petagna, che per pochissimo non riesce a deviare in rete un cross di Ilicic. Gli uomini di Gasperini riescono a tenere bene il campo, pressando i tedeschi, che non riescono a rendersi pericolosi; nel finale di tempo ci prova ancora l'Atalanta, ma Petagna, dopo aver scambiato al limite con Ilicic, si fa anticipare al momento della conclusione da Subotic, che manda i suoi al riposo sul risultato di 0-0.



Nella ripresa è l'Atalanta a partire all'attacco e a sfiorare la rete del vantaggio con Ilicic che, dopo esser stato servito da Spinazzola, colpisce alto sopra la traversa. Dieci minuti più tardi si fanno rivedere in attacco i tedeschi con Philipp, ma il tiro del giovane tedesco viene deviato in angolo da Berisha, che salva, ancora una volta, la porta bergamasca. L'Atalanta, però, non molla e continua a spingere, sprecando, al 20' minuto del secondo tempo, una buona occasione per il vantaggio con Ilicic, che manda il pallone a lato. Il giocatore sloveno, però, si riscatta cinque minuti più tardi segnando la rete dell'1-0: errore della difesa tedesca, ne approfitta Ilicic, che batte Reimann. Negli ultimi venti minuti del match, il Dortmund prova a trovare il pareggio, ma la difesa bergamasca è brava a chiudere tutti gli spazi e a non regalare facili conclusioni agli avversari, conquistando così, dopo quella con il Lille, una vittoria che fa ben sperare per il cammino della Dea nella prossima Europa League.







TABELLINO



ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello (dal 31' s.t Mancini); Castagne, Freuler (dal 31' s.t Pessina), Cristante (dal 31' s.t Haas), Spinazzola (dal 31' s.t Gosens); Kurtic (dal 31' s.t Orsolini); Ilicic (dal 31' s.t Ilicic), Petagna (dal 31' s.t Cornelius). All. Gasperini.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Bürki (dal 1' s.t Reimann); Subotic, Isak, Rode, Dahoud, Philipp, Götze (dal 18' s.t Zagadou); Pulisic, Passlack, Beste, Toprak. All. Bosz.

MARCATORI: Ilicic (A) al 26 s.t