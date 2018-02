Nba: triple doppie per Jokic e Antetokounmpo, ma sorridono solo i Nuggets

16 febbraio 2018

Denver sorprende Milwaukee nella notte Nba passando 123-134 in una gara che vede chiudere in tripla doppia Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo : in un match mai realmente in bilico i Bucks accarezzano il vantaggio solo nel secondo quarto prima di venire travolti. Fatica più del dovuto Minnesota contro i Lakers , ma riesce a trovare il sorpasso giusto nel finale passando 119-111 e confermandosi la quarta forza in Western Conference.

MILWAUKEE BUCKS-DENVER NUGGETS 123-134

I Bucks stentano a entrare in partita, riescono a tenere testa ai Nuggets solo in avvio di secondo quarto per poi crollare fino a toccare i 23 punti di distacco nelle prime battute dell’ultima frazione. A infiammare la serata c’è anche la sfida nella sfida combattuta colpo su colpo: chiudono in tripla doppia Nikola Jokic (30 punti, 15 rimbalzi e 17 assist), autentico trascinatore per Denver con un 100% tra lunetta e tiri da tre, e Giannis Antetokounmpo (36 punti, 11 rimbalzi e 13 assist), che cerca la rimonta quasi da solo trovando il canestro dell’unico sorpasso di Milwaukee. I Bucks viaggiano ancora a intermittenza e cadono dopo le vittorie su Magic e Hawks, per i Nuggets arriva il terzo successo consecutivo.



MINNESOTA TIMBERWOLVES-LOS ANGELES LAKERS 119-111

Minnesota va avanti a fiammate al Target Center, sparisce per lunghi tratti della gara e quando riappare riesce a evidenziare tutti i limiti della difesa dei Lakers. Los Angeles si porta subito a +9, si fa recuperare 14 punti per poi chiudere a +5 il primo quarto: il motivo sarà questo per tutta la gara con Julius Randle (23 punti) e compagni capaci di trovare 15 misure di vantaggio nel secondo quarto e 10 nel terzo venendo, però, puntualmente riportati a terra da Minnesota. L’ultimo controsorpasso dei Timberwolves è conquistato quasi interamente dalla lunetta: i 28 punti di Taj Gibson e i 24 di Jimmy Butler regalano il successo e mettono la firma sul terzo ko consecutivo per i Lakers.