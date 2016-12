Finals Nba: festa rinviata per Golden State

14 giugno 2016

Serviva una gara super a Cleveland per riaprire la serie e così è stato. I Cavaliers non sbagliano quasi nulla e riaprono i giochi, zittendo la Oracle Arena e riportando la sfida in Ohio per gara-6. Sono due gli uomini copertina, LeBron James che segna 41 punti e ci aggiunge anche 16 rimbalzi e Kyrie Irving, anche per lui i punti sono 41. I suoi attacchi mettono in seria difficoltà la difesa dei Warriors, e i soliti Thompson (37 punti) e Curry (25) questa volta non riescono a decidere la sfida, complice anche l'assenza del leader carismatico Green. Finisce 112-97, i Cavs fanno festa e rimandano tutto a gara-6 (serie sul 3-2 per Golden State), tra le mura amiche della Quicken Loans Arena.