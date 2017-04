Basket, Serie A: Milano cade a Brindisi, Varese sgambetta Trento

15 aprile 2017

Altra sconfitta per l'Olimpia Milano che - già sicura del primo posto in regular season, perde 70-68 a Brindisi. Alle sue spalle non sbagliano le inseguitrici: Venezia passa a Brescia, Avellino piega Cremona, Sassari e Reggio Emilia hanno la meglio su Capo d'Orlando e Torino. Secondo ko di fila per Trento che si arrende a Varese (83-80). Punti pesanti per Pesaro che strapazza Caserta (83-67) e vede la salvezza più vicina: Cremona è ultima a -4.