Basket, playoff: Avellino bastona Reggio e pareggia la serie

24 maggio 2016

Fattore campo decisivo, dunque, anche nel quarto incontro di semifinale scudetto tra Avellino e Reggio Emilia. In un Pala Del Mauro tinto di verde, la Sidigas si mangia letteralmente la Grissin Bon Reggio Emilia con un avvio impressionante per intensità e qualità di gioco: dopo appena 10’, infatti, la partita è già virtualmente conclusa perché Nunnally, Buva e Ragland mettono alle corde Aradori e soci, volando sul + 20 al primo riposo. Menetti prova a cambiare le carte in tavola, ma l’attacco di solito devastante degli emiliani non funziona e per gli irpini mantenere il vantaggio è un gioco da ragazzi.



Anzi, dopo la sirena sull’intervallo lungo che segna il 46-23 per i padroni di casa, Cervi e compagni accelerano fino al 75 37 per rimanere in assoluto controllo del match fino al 97-54, con la Reggiana che tira i remi in barca e il Pala Del Mauro che aspetta solo il fischio finale per abbracciare i propri beniamini. Sei i giocatori in doppia cifra per Avellino (Buva miglior marcatore con 19 punti, solo Polonara, invece, raggiunge i 10 tra gli ospiti. Con la serie sul 2-2, adesso si torna a Reggio Emilia, dove tra due giorni andrà in scena gara 5 di semifinale playoff.