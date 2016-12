Sci, Gigante Alta Badia: dominio Hirscher, terzo l'azzurro Eisath

18 dicembre 2016

Marcel Hirscher trionfa nel Gigante dell'Alta Badia ma l'Italia può far festa per il terzo posto di Florian Eisath . L'austriaco, detentore della Coppa del Mondo, vince per la quarta volta di fila sulla pista Gran Risa con il tempo complessivo di 2'32"89 al termine di due manche dominate. Secondo il francese Mathieu Faivre, staccato di 71 centesimi. Terzo uno straordinario Eisath che a 32 anni si regala il primo podio in carriera.

Semplicemente spaziale Marcel Hirscher, che conferma ancora una volta di essere lo sciatore più forte nel panorama mondiale andando a vincere per la quarta volta di fila sulla difficilissima pista della Gran Risa in Badia. Il vero exploit però è di Eisath che riesce a centrare un podio rincorso per tutta la carriera. L'azzurro conferma nella seconda manche il terzo posto ottenuto nella prima. Tra i 10 anche un altro italiano, Luca De Aliprandini che si piazza in settima posizione dopo il 14esimo crono nella prima discesa. In classifica generale Hirscher comanda con 540 punti, 218 in più di Jansrud. In quella di disciplina l'austriaco balza in testa sfruttando la clamorosa uscita di scena del precedente leader, il francese Pinturault che finisce sulla neve contro le barriere.