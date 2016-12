Boxe, Mayweather e l'assegno da 100 milioni di dollari

30 novembre 2016

Floyd Mayweather ha sempre amato ostentare la propria ricchezza, ma questa volta è andato davvero un po' oltre. Contrariato da qualche commento, l'ex pugile ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un assegno da 100 milioni di euro, la borsa che ha ricevuto quando ha affrontato Manny Pacquiao il 2 maggio 2015 nel Match del Secolo. "Questo è solo uno dei miei molti assegni, un bell’assegnone da 100.000.000 del quale ho ancora fino all’ultimo centesimo. Voi avete ancora da lavorare, io sono felicemente in pensione" si legge in una parte del post.

"Mi fanno divertire quei tizi abituati a sedersi sui sedili posteriori, così preoccupati dell’eredità lasciata dagli altri, invece di pensare alla propria. Questo è solo uno dei miei molti assegni, un bell’assegnone da 100.000.000 del quale ho ancora fino all’ultimo centesimo. Voi avete ancora da lavorare, io sono felicemente in pensione - ha scritto Mayweather - . A fine giornata mi interessano solo i bigliettoni da 100, quindi peggio per voi. Ho fatto dei buoni investimenti, e mi spiace per quelli che pensano che io non sappia scrivere, leggere o contare. Voi li chiamate orologi, io li chiamo preziosi. Voli le chiamate barche, io li chiamo yacht. Voi le chiamate case, io le chiamo magioni. Voi affittate i charter, io possiedo jet".