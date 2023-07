Volley, Nations League maschile: l'Italia batte a fatica il Canada, Final Eight vicina

NATIONS LEAGUE

Serve il quinto set agli azzurri per sconfiggere i nordamericani, che lottano e si arrendono col punteggio di 25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 15-9. La settima vittoria avvicina la prossima fase

Servono cinque set all'Italia per ottenere la settima vittoria nella Volleyball Nations League al maschile. Contro il Canada, che occupa la penultima posizione con due vittorie in dieci sfide, arriva un 3-2 (25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 15-9) che non può lasciare soddisfatti gli azzurri, troppo altalenanti nell'arco della sfida. Il primo set viene dominato dai ragazzi di Fefé De Giorgi, con Romanò e Michieletto sugli scudi. L'Italia vola sul +9 e, con la sua abilità a muro, chiude il parziale sul 25-14. Sembra il preludio a una vittoria agevole, ma non sarà così. Il Canada reagisce e si porta subito sul 5-0 con uno strepitoso Sclater (22 punti totali), indirizzando il set. Gli azzurri si riportano a un punto di distacco e pareggiano sul 22-22, ma pagano i troppi errori in un secondo set ricco di distrazioni, perso per 25-23 con la battuta sbagliata da Lavia. Il momento no prosegue nell'avvio del terzo set, con un'Italia mentalmente in difficoltà, prima che Giannelli suoni la carica da vero capitano. Sclater continua a trascinare il Canada, ma viene murato da Michieletto e la partita svolta con l'ingresso di Galassi, che ravviva offensivamentre gli azzurri. Nasce così il 25-20 che vale il 2-1 azzurro, prima che i nordamericani pareggino nuovamente i conti. Romanò continua a commettere errori e gli avversari ne approfittano per portarsi avanti nel quarto set, prima che l'Italia torni in vantaggio. Gli azzurri arrivano fino al 23-21 e sembrano in controllo, ma ricadono nei cali di concentrazione: Demyanenko e Hoag li puniscono, 25-23 Canada e si va al tiebreak. Un ultimo parziale che viene dominato da un'Italia ritrovata, con Romanò finalmente in palla e l'immediato +5. Gli azzurri non fanno prigionieri e chiudono set e gara sul 15-9, vincendo 3-2. Troppa fatica contro un avversario inferiore, nonostante i 18 punti di Michieletto e i 17 di Galassi, ma le Final Eight sono ad un passo. Potrebbero arrivare già domani, nella sfida alla Slovenia.