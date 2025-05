Liga: il Barcellona vince 4-3 un super Clasico e ipoteca il titolo

A inizio ripresa, Yamal si vede annullare il 5-2 per fuorigioco di uno scatenato Raphinha, autore dell'assist. Al 70', però, i catalani pagano ancora la difesa alta e in ripartenza Vinicius serve Mbappé per la tripletta e il 4-3. Poco dopo, Courtois salva su Yamal e successivamente arriva un rigore non dato al Barcellona. L'ultima emozione è l'errore del giovane Munoz solo davanti a Szczesny, poi vengono annullati due gol: il possibile 4-4 di Mbappé per fuorigioco e il potenziale 5-3 di Ferran Torres per fallo di mano a inizio azione. Finisce allora 4-3: come nel maggio 2023, i blaugrana possono vincere il titolo in casa dei rivali cittadini dell'Espanyol, avversari del prossimo e terzultimo turno.