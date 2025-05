Golf: HotelPlanner Tour, primo titolo per Charmasson, 15° Paratore

Il francese Clement Charmasson ha conquistato il primo titolo sull'HotelPlanner Tour appena alla quinta gara disputata. Si è imposto con 267 (65 67 66 69, -17) colpi nel Challenge de España, sul percorso del Fontanals Golf Club (par 71), a Girona in Spagna, dove ha superato di misura il danese Victor Sidal Svendsen, secondo con 268 (-16). In terza posizione con 269 (-15) lo scozzese Euan Walker e lo spagnolo Luis Masaveu, che gioca nella LIV Golf, e in quinta con 270 (-14) lo svizzero Benjamin Rusch e i tedeschi Hurly Long e Anton Albers. Degli azzurri Renato Paratore, 15° con 273 (71 68 66 68, -11), ha tentato di mettersi in corsa per il titolo e si è portato fino al quarto posto a tre buche dal termine, ma due bogey, dopo un eagle e tre birdie (68, -3), lo hanno fatto uscire almeno dalla top ten. Era quasi impossibile pensare al terzo successo consecutivo, che l'avrebbe portato direttamente sul DP World Tour, con l'handicap di una partenza al 103° posto, ma ha il gran merito comunque di averci provato, passando per il 54° e il 21° nella rimonta. In altalena gli altri quattro azzurri con Aron Zemmer, Lorenzo Scalise e Michele Ortolani, 30.i con 276 (-8), e con Enrico Di Nitto, 51° con 279 (-5). Charmasson, 26enne di Tolosa, che lo scorso anno ha giocato sul Pro Golf Tour cogliendo sette piazzamenti tra i primi dieci, nelle precedenti quattro presenze sul circuito era andato due volte a premio (26° e 29°). Ha preso il comando nel moving day, dopo essere stato quarto e terzo, e ha difeso la leadership con un parziale di 69 (-2, quattro birdie, due bogey). Per l'exploit è stato gratificato con un assegno di 48.000 euro su un montepremi di 300.000 euro. Non hanno superato il taglio Filippo Celi, 85° con 141 (69 72, -1), e Luca Cianchetti, 151° con 152 (72 80, +10).