Nazionale, Chirichella a Velasco: "Per me un capitolo chiuso nel 2024"

"Sinceramente, per me la Nazionale è finita l`anno scorso, quando non sono stata convocata - le sue parole - Sono stati anni molto difficili, dove ho mandato giù tanti bocconi amari. Credo che in alcuni casi sia mancato il fattore umano". "Per ora il mio percorso in Nazionale è da definirsi chiuso e va bene così". Poi aggiunge: "C`è altro, ho un sogno, non so se si realizzerà. Ora voglio solo riposarmi, godermi le vacanze. Sto bene fisicamente, ma voglio lavorare su di me, soprattutto dal punto di vista psicofisico. Gli ultimi anni non sono stati belli, anche se questa stagione mi ha aiutato molto".