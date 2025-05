"È stato un grande match, le condizioni sono migliorate durante la partita. Djere ha giocato bene e sono dovuto arrivare al tiebreak per batterlo, ma sono felice della mia reazione e di come ho chiuso la partita". Lo ha detto Carlos Alcaraz dopo aver vinto la sfida contro Djere al terzo turno degli Internazionali. "Sono contento di fare questi match, più gioco e più miglioro. Ogni volta do il mio massimo", ha concluso.