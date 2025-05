Volley, SuperLega: Trento è campione d'Italia

Sotto 2-1 e a un set dalla fine, Civitanova ha l'ennesimo sussulto d'orgoglio di questa stagione e, trascinata da Nikolov (23 punti a fine partita) e Bottolo (19), costringe i campioni d'Europa in carica al tie-break. Proprio nel set decisivo, però, spunta fuori il miglior giocatore: Alessandro Michieletto, a fine partita con un totale di 22 punti, guida l'allungo decisivo degli ospiti, che vanno addirittura sul 14-9. L'attacco di Rychlicki pone fine alla partita, che si chiude sul 21-25, 28-26, 25-17, 20-25, 15-9, e alla serie: 3-1 per Trento e sesto Scudetto della storia dell'Itas, il modo migliore per Soli di chiudere un ciclo pieno di successi. Applausi, invece, per Civitanova da parte dell'Eurosuole Forum, che omaggia una squadra che molti davano per eliminata già in semifinale.