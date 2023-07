PALLAVOLO

Gli Azzurri superano agevolmente per 3-0 l'Argentina nei quarti e si preparano a sfidare gli Usa per un posto in finale

Italia alle semifinali di Nations League

















© ipp 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia maschile vola alla semifinale della Nations League di pallavolo. Alle Finals di Danzica gli Azzurri allenati da Fefé De Giorgi hanno battuto l'Argentina 3-0 con il punteggio di 25-17 25-13 25-14. Sabato sfideranno gli Usa, che hanno superato la Francia al tie-break, per un posto in finale. Miglior realizzatore è stato Alessandro Michieletto con 15 punti, 9 quelli realizzati a muro e 5 al servizio dall’Italia. Tra gli argentini in evidenza Loser con 10 punti personali. Domani si giocheranno le altre due gare valide per i quarti di finale Giappone-Slovenia e Polonia-Brasile.

Gli Azzurri hanno indirizzato la sfida dalle prime battute, bravi a condurre sin dall'inizio, con un primo set che ha spento da subito il gioco avversario, arginando le giocate di De Cecco e dei suoi attaccanti, senza permettere all'Argentina di trovare una reazione, confermandosi nel secondo e terzo set vinti con un ampio vantaggio.

Italia in campo nel primo set con Giannelli e Romanò a formare la diagonale, Lavia e Michieletto schiacciatori, al centro Russo e Galassi, libero Balaso. Dopo l'errore iniziale dell'Argentina, il primo punto azzurro lo firma Lavia che apre e chiude la sfida: gli azzurri mantengono il vantaggio ma l'Argentina cerca di restare in partita, ma la nazionale iridata aumenta il distacco e la prima palla set arriva sul 24-15 con un errore al servizio dell'Argentina, set chiuso sul 25-17 dagli azzurri. Nel secondo set l'Italia tiene bene in difesa, ma domina sul campo in tutti i reparti: e il secondo parziale si chiude con un margine ancora più ampio con l'attacco vincente di Galassi. Il copione si ripete anche nel terzo, con un'Italia scatenata che fa gioco e punti. L'Argentina non riesce a reagire e con undici matchpoint a disposizione l'Italia non sbaglia.