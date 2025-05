Tennis, Internazionali d’Italia: Musetti batte Nakashima e accede agli ottavi

TABELLONE FEMMINILE

Nessuna sorpresa per quanto riguarda il tabellone femminile, Sabalenka rischia contro la statunitense Kenin ma vince in rimonta 2-1 con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3 in due ore e quattordici minuti. Per la numero uno al mondo ora c’è la sfida contro l’ucraina Kostyuk, vittoriosa per 2-0 contro la canadese Fernandez (6-4, 6-2 in poco più di un’ora e mezza). Avanza anche Coco Gauff, grazie al 7-5, 6-3 contro la polacca Linette in un’ora e quarantadue minuti.