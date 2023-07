Lega Volley Summer Tour: Milano conquista lo scudetto! Battuta Busto Arsizio in finale

A LIGNANO

La Vero Volley sconfigge la Motorola 15-12, 15-12 e si laurea campione. Vallefoglia conclude al terzo posto

Lega Volley Summer Tour, sfuma il Triplete di Casalmaggiore

















© Manuel Bongiovanni 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Vero Volley Milano vince contro la Motorola Busto Arsizio la finale del Lega Volley Summer Tour e conquista lo scudetto nella competizione di sand volley 4x4. Nell’atto finale della competizione, il team di coach Bucaioni regola 15-12, 15-12 la squadra sfidante, laureandosi campione nazionale a Lignano Sabbiadoro. Terzo posto per la Megabox Vallefoglia, che supera 5-15, 15-11, 15-13 la Stabili Casalmaggiore nella finalina.

Motorola Busto Arsizio e Vero Volley Milano si affrontano nell’incontro valido per la conquista del ventottesimo scudetto di categoria: nell’ultimo atto del Lega Volley Summer Tour, è il gruppo guidato da coach Bucaioni a diventare campione nazionale di sand volley 4x4, regolando la formazione bustese con il risultato di 15-12, 15-12. Dopo aver superato la Stabili Casalmaggiore nella semifinale mattutina, le meneghine hanno iniziato la sfida decisiva conquistando il primo set e riuscendo a confermarsi anche nel secondo parziale, nonostante il vantaggio Busto Arsizio, che aveva creato i presupposti per livellare il match . Decisiva Sonia Candi, protagonista dei punti cruciali di fine match soprattutto, Per la Vero Volley arriva un altro sorriso dopo la scorsa annata: l’anno scorso fu Monza a trionfare nella finale.

Terzo posto invece per Vallefoglia. Sconfitta nella finalina Casalmaggiore, regolata in tre set con il punteggio di 5-15, 15-11, 15-13. La Megabox riesce a spuntarla nel combattuto parziale decisivo, completando la rimonta dopo aver iniziato la partita con il piede sbagliato. Quinto posto invece per Brescia, che sconfigge in due set Lecco (18-16, 15-6).

