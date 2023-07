Volley, Nations League femminile: l’Italia viene eliminata ai quarti, avanza la Turchia

NATIONS LEAGUE FEMMINILE

Le azzurre cadono 3-0 (25-20, 25-15, 25-18) contro la nazionale allenata da Santarelli e sono fuori dal torneo

© italyphotopress Nei quarti di finale di Nations League femminile di Volley, l'Italia viene eliminata dalla Turchia. La nazionale allenata da Daniele Santarelli trionfa con un secco 3-0, con il punteggio di 25-20, 25-15, 25-18. Azzurre praticamente quasi mai in partita, con gli attacchi di Vargas e Karakurt che fanno la differenza per la squadra turca. Italia eliminata quindi ai quarti, mentre la Turchia vola in semifinale (contro gli Stati Uniti).

Finisce qui l’avventura dell’Italvolley femminile nella Nations League. L’Italia viene eliminata ai quarti di finale dalla Turchia, che trionfa per 3-0 con il punteggio di 25-20, 25-15, 25-18. Buon avvio per le ragazze in maglia azzurra, ma dopo pochi minuti le turche iniziano subito a prendere le misure. Le ragazze di Santarelli infilano quattro punti consecutivi, provando a prendere il largo. Le azzurre faticano a mettere in ritmo Nwakalor, con le giocatrici in maglia rossa che mantengono i cinque punti di vantaggio. Le due schiacciate potenti di Vargas chiudono il primo parziale, vinto dalla Turchia per 25-20. L’avvio del secondo set non è troppo differente: gli attacchi di Karakurt sono micidiali, con la sola Villani a tenere alto il livello offensivo azzurro. Anche Vargas torna ad alzare il ritmo, con le turche che allungano sul 15-9. Le ragazze allenate da Mazzanti crollano nei punti successivi, con le avversarie che regolano le azzurre anche nel secondo set, con il punteggio di 25-15. L’Italia non riesce più a trovare le forze per reagire, e la Turchia parte forte anche nel terzo parziale. Il lavoro di Villani e Nwakalor rimette in parte le azzurre in partita, ma la costanza delle giocatrici allenate da Santarelli è estremamente superiore. L’ultima accelerata turca arriva ancora dalle mani di Vargas, che porta la sua squadra alla vittoria anche del terzo e ultimo set, per 25-18. Finisce quindi con un sonoro 3-0. L’Italia lascia il Texas e le Final Eight di Nations League. La Turchia vola in semifinale, dove ad attenderla c’è la nazionale USA.