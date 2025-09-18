Volley, Mondiale maschile: l’Italia batte l’Ucraina e accede agli ottavi

© italyphotopress
Secco 3-0 (non senza difficoltà) per gli azzurri: ora la sfida all’Argentina
Accede agli ottavi di finale del Mondiale di volley maschile l’Italia, che supera 3-0 l’Ucraina nell’ultima gara del Girone F e avanza al turno successivo. Dopo la vittoria contro l’Algeria e il ko per 3-2 contro il Belgio, gli azzurri superano l’Ucraina con il punteggio di 25-21, 25-22 e 25-18. I ragazzi di De Giorgi ora dovranno vedersela contro l’Argentina, che avanza grazie al successo (con conseguente eliminazione) della Francia.
Tira un sospiro di sollievo l’Italia, che nel mondiale maschile di volley supera l’Ucraina 3-0 dopo il ko al tie-break contro il Belgio e accede agli ottavi di finale. Primo set non semplice per gli azzurri, abbastanza efficaci in attacco ma piuttosto spenti in difesa. Il lavoro a muro non è dei migliori, ma il pallonetto di Michieletto permette ai ragazzi di De Giorgi di imporsi 25-21 per mettere il muso avanti. Gli azzurri crescono nel secondo parziale, ma gli avversari non sono da meno. Bottolo e Romanò fanno la differenza per l’Italvolley, che chiude 25-22 il secondo set e vola sul 2-0 non senza difficoltà. La terza partita è forse la più semplice per la nazionale tricolore: gli ucraini mollano un po’ la presa, commettono qualche errore in più e si devono arrendere sul 25-18 che vale il 3-0. Grazie a questa vittoria l’Italia accede agli ottavi e raggiunge l’Argentina. I sudamericani riescono nel colpaccio e battono la Francia 3-2, eliminando i transalpini e avanzando nel tabellone a sorpresa.
