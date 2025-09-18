Volley, Mondiale maschile: l’Italia batte l’Ucraina e accede agli ottavi

Tira un sospiro di sollievo l’Italia, che nel mondiale maschile di volley supera l’Ucraina 3-0 dopo il ko al tie-break contro il Belgio e accede agli ottavi di finale. Primo set non semplice per gli azzurri, abbastanza efficaci in attacco ma piuttosto spenti in difesa. Il lavoro a muro non è dei migliori, ma il pallonetto di Michieletto permette ai ragazzi di De Giorgi di imporsi 25-21 per mettere il muso avanti. Gli azzurri crescono nel secondo parziale, ma gli avversari non sono da meno. Bottolo e Romanò fanno la differenza per l’Italvolley, che chiude 25-22 il secondo set e vola sul 2-0 non senza difficoltà. La terza partita è forse la più semplice per la nazionale tricolore: gli ucraini mollano un po’ la presa, commettono qualche errore in più e si devono arrendere sul 25-18 che vale il 3-0. Grazie a questa vittoria l’Italia accede agli ottavi e raggiunge l’Argentina. I sudamericani riescono nel colpaccio e battono la Francia 3-2, eliminando i transalpini e avanzando nel tabellone a sorpresa.