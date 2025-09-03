Volley, Mondiale femminile: l’Italia travolge la Polonia e vola in semifinale

Tutto facile per l’Italia, che nel Mondiale femminile di volley supera la Polonia 3-0. Nel corso del primo set le azzurre partono subito bene, con Fahr molto lucida sotto rete e la solita Egonu decisiva in attacco. Damaske prova a tenere a galla le polacche, che però al termine del primo set vanno sotto 1-0, con il punteggio di 25-17. Le avversarie delle ragazze di Velasco provano ad aumentare i giri del motore nel secondo parziale, arrivando anche al primo sorpasso sul 14-13. Nel momento più complicato sono ancora Fahr ed Egonu a salire in cattedra, con un parziale che riporta le azzurre sul 17-14. I tanti errori delle polacche in battuta permetto all’Italia di chiudere il secondo set, con il 25-21 che vale il 2-0. La Polonia è alle corde nel terzo parziale, e dopo aver retto nei primi punti, crolla definitivamente: De Gennaro in difesa è magistrale, Sylla ed Egonu continuano ad essere costanti in attacco e le rivali (al contrario) continuano a sbagliare in battuta. L’Italia chiude 25-18 e vola in semifinale, Polonia eliminata. Le azzurre aspettano l’altro quarto tra Francia e Brasile per stabilire la prossima avversaria, mentre il Giappone (altra semifinalista) attende la vincente tra Turchia e Stati Uniti.