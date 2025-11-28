Logo SportMediaset

Calcio

Policano: "Napoli e Inter superiori alle altre, ma la Roma può dar fastidio a tutte"

28 Nov 2025 - 13:09

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Policano, doppio ex di Napoli e Roma “Inter e Napoli hanno qualcosa in più delle altre, anche se la Roma è prima in classifica e potrebbe essere la rompiscatole di turno. Sta assimilando in fretta la metodologia di allenamento di Gasperini e quindi è una squadra che sicuramente darà fastidio, ma viste le rose che compongono le squadre in testa, credo che Inter e Napoli siano le due che lotteranno fino alla fine. Alla Roma manca un attaccante, ma anche a centrocampo credo sia un pò corta. Per restare a certi livelli, qualcosa questa squadra può pagare perchè o gli undici migliori li spremi tutti oppure diventa difficile e poi ci sono le coppe per cui non credo che resterà questa la classifica. Roma-Napoli non è determinante ai fini dello scudetto, ma darà delucidazioni, capiremo se la Roma potrà dare fastidio fino alla fine oppure si trova lì per strane combinazioni di calendario. Avevo molti dubbi sulla Roma di Gasperini, credevo che la rosa non recepisse la metodologia di allenamento dell’allenatore, pensavo che alcuni potessero perdersi per strada e invece vedo che sono stati molto bravi a seguirlo. Il modo di giocare di Gasperini è molto dispendioso, ma se lo fai bene porta risultati. La Fiorentina è preoccupata, i giocatori sono timorosi, la piazza è in subbuglio e serve tirare fuori gli attributi. I giocatori devono dare il 150% per venire fuori da questa situazione, non ne vieni fuori se pensi che sulla carta sei superiore, anche le piccole non ti regalano niente. Politano ha dimostrato col Napoli e con l’Italia che si sacrifica molto. E’ quello che si mette più a disposizione per ricoprire il ruolo nel miglior modo possibile. Tra Lang e Neres, preferisco Neres perchè ha dimostrato che sa sacrificarsi, sa rientrare e quando riparte a campo aperto è molto pericoloso".

