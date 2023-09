Volley, confermata l'esclusione di Egonu per il pre-olimpico: le scelte del ct Mazzanti, fuori anche Orro

volley

L'opposto 24enne fuori dalla lista delle convocate di Mazzanti insieme a Orro, Chirichella, De Gennaro e Bosetti

© Getty Images Paola Egonu non farà parte della nazionale di volley femminile per il torneo di qualificazione olimpica che si terrà a Lodz, in Polonia, dal 16 al 24 settembre. La scelta, che era già stata annunciata negli scorsi giorni con tanto di polemica, trova conferma nelle convocazioni del ct Davide Mazzanti che tra le 14 in partenza verso la Polonia non porterà con sé neanche Alessia Orro, in ripresa da un trauma cranico rimediato in occasione della finale per il terzo posto agli Europei, e giocatrici come Chirichella, De Gennaro e Bosetti lasciate fuori anche dagli Europei.

Le azzurre voleranno alla volta di Lodz già dalla giornata odierna per prepararsi al meglio alle sei sfide della Pool C che valgono il pass per Parigi 2024. Avversarie delle azzurre saranno Corea del Sud (16 settembre alle 20:45), Slovenia, Thailandia, Colombia, Germania, Polonia e Stati Uniti. Le prime due classificate di ciascuna Pool otterranno la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici.

Di seguito le 14 azzurre per il torneo Pre-Olimpico:

Palleggiatrici: 4. Francesca Bosio, 23. Giulia Gennari.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 2. Alice Degradi, 3. Francesca Villani.

Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini, 34. Linda Nwakalor.

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale.

IL CALENDARIO DELL'ITALIA NEL PRE-OLIMPICO

SABATO 16 SETTEMBRE

20.45 Italia-Corea del Sud

DOMENICA 17 SETTEMBRE

20.45 Italia-Slovenia

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE

14.30 Italia-Thailandia

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

11.30 Italia-Colombia

VENERDÌ 22 SETTEMBRE

20.45 Italia-Usa

SABATO 23 SETTEMBRE

20.45 Italia-Germania

DOMENICA 24 SETTEMBRE

20.30 Polonia-Italia