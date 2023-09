ItalVolley, nuovo caso Egonu: non disputerà la qualificazione olimpica

LA DECISIONE

Dopo la delusione del quarto posto all'Europeo, la pallavolista non prenderà parte al torneo di Lodz

© Getty Images Paola Egonu è senza ombra di dubbio uno dei talenti più cristalliani del volley femminile italiano del nuovo millennio. Il suo rapporto con la Nazionale italiana però è tutt'altro che lineare e la recente delusione all'Europeo chiuso quarto con l'Italia ha accentuato questa difficoltà generale. Di rientro tra le convocate di Mazzanti, prima ha guardato le compagne dalla panchina nelle prime partite e poi si è presa il posto - e le critiche - andando avanti nel torneo. Qualcosa di già visto che ha portato a una nuova separazione: Egonu non sarà a Lodz per la qualificazione olimpica.

La scelta è stata presa e sarà ufficializzata dalla federazione, ma resta da capire il percorso dietro a questa decisione. Egonu infatti è tornata a difendere i colori azzurri all'Europeo dopo aver annunciato l'allontanamento dalla Nazionale nell'ottobre 2022 denunciando razzismo nei suoi confronti "Mi chiedono se sono italiana, ora basta". Non solo, a quella motivazione grave si aggiunse anche una più legata al trattamento che la critica le avrebbe riservato: "Sempre io presa di mira, vorrei riposare".

Anche dopo l'Europeo finito con un deludente quarto posto lo spartito non è cambiato e la Egonu - considerata una delle giocatrici più forti al mondo a 25 anni - è finita nel mirino delle critiche". Ora la decisione di non prendere parte al torneo di qualificazione olimpica, da capire da parte di chi. Mentre nel prossimo campionato la Egonu tornerà a giocare in Italia vestendo la maglia del Vero Volley Milano.