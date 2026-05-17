Perugia firma il “Doblete”: dopo la Superlega vince anche la Champions League

IL MATCH

Perugia ci ha preso gusto: la Sir Susa Scai si riconferma Campione d’Europa e alza al cielo la seconda CEV Champions League della sua storia (altrettante consecutive). La tensione si taglia col coltello nel corso del primo set contro i polacchi dell’Aluron Zawiercie (rivincita dello scorso anno): Ben Tara è appannato, gli umbri si aggrappano Semeniuk e Russo ma gli avversari restano a pieno contatto fino ai vantaggi. La sfida resta punto a punto fino al 28-27, quando il muro di Giannelli permette alla Sir Susa Scai di chiudere il primo set sul 29-27. Nel parziale successivo scende completamente la tensione agli italiani: gli attacchi di Ben Tara iniziano a funzionare sempre di più, Semeniuk è sempre solido e i polacchi perdono terreno. Risultato? 2-0 Perugia con un sonoro 25-18. Nelle primissime battute del terzo set i gialloverdi cercano l’ultima scossa, ma Kwolek commette un paio di errori in attacco. Per gli uomini di Lorenzetti invece funziona tutto: muro, difesa e attacco, con un Ben Tara (all’ultima partita in maglia Perugia) in continua crescita nel corso del match. Perugia archivia agilmente anche il terzo set, con il 25-15 che significa seconda Champions League e “Doblete” dopo la Superlega conquistata qualche giorno fa contro Civitanova.