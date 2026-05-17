Perugia firma il “Doblete”: dopo la Superlega vince anche la Champions League
La Sir Susa Scai bissa il successo dello scorso anno in finale contro l’Aluron Zawiercie: secco 3-0 degli umbri
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Seconda Champions League di volley consecutiva per Perugia, che firma il "Doblete" dopo la vittoria dello Scudetto in Superlega contro Civitanova. La Sir Susa Scai bissa il successo dello scorso anno, battendo ancora una volta l’Aluron Zawiercie in finale a Torino con il punteggio di 3-0 (29-27, 25-18 e 25-15). Dopo un primo set equilibratissimo Giannelli e compagni prendono il largo nel secondo e chiudono la pratica nel terzo.
IL MATCH
Perugia ci ha preso gusto: la Sir Susa Scai si riconferma Campione d’Europa e alza al cielo la seconda CEV Champions League della sua storia (altrettante consecutive). La tensione si taglia col coltello nel corso del primo set contro i polacchi dell’Aluron Zawiercie (rivincita dello scorso anno): Ben Tara è appannato, gli umbri si aggrappano Semeniuk e Russo ma gli avversari restano a pieno contatto fino ai vantaggi. La sfida resta punto a punto fino al 28-27, quando il muro di Giannelli permette alla Sir Susa Scai di chiudere il primo set sul 29-27. Nel parziale successivo scende completamente la tensione agli italiani: gli attacchi di Ben Tara iniziano a funzionare sempre di più, Semeniuk è sempre solido e i polacchi perdono terreno. Risultato? 2-0 Perugia con un sonoro 25-18. Nelle primissime battute del terzo set i gialloverdi cercano l’ultima scossa, ma Kwolek commette un paio di errori in attacco. Per gli uomini di Lorenzetti invece funziona tutto: muro, difesa e attacco, con un Ben Tara (all’ultima partita in maglia Perugia) in continua crescita nel corso del match. Perugia archivia agilmente anche il terzo set, con il 25-15 che significa seconda Champions League e “Doblete” dopo la Superlega conquistata qualche giorno fa contro Civitanova.