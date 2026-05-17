Missione compiuta per il Napoli, match-ball per Milan e Roma, a Juve e Como serve un miracolo: la lotta Champions è quasi decisa

La gioia di Allegri alla fine di Genoa-Milan dice molto sul senso di questa vittoria. Dopo una settimana concitata, tra rivelazioni sconvolgenti sugli equilibri interni e incursioni della proprietà, tutto sembra essersi sistemato per evitare quello che Gerry Cardinale aveva definito “un fallimento”. E se per il Milan questo obiettivo era quello minimo stagionale, per la Roma non era così scontato e questa – per ora potenziale – qualificazione per la Champions League è un vero e proprio trofeo che Gian Piero Gasperini potrà mettere nella bacheca accanto a quello dell’Europa League vinta con l’Atalanta. La Roma ha scelto il suo allenatore rinunciando a un monumento come Claudio Ranieri, Gasp si è affidato ai suoi “tanti capitani” (Mancini è uno di questi) ed è ormai a un passo da un obiettivo che a metà stagione sembrava impossibile da inseguire. Poi è arrivato Malen, è stato innestato su un gruppo sano e il (mezzo) miracolo si è quasi compiuto.