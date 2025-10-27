Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Volley
1 di 9
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

volley

Mariam Metwally, prima giocatrice con il velo in A1

Storico esordio per Mariam Metwally: la schiacciatrice egiziana è la prima giocatrice con il velo a debuttare in Serie A1 con Busto Arsizio.

di Stefano Fiore
27 Ott 2025 - 15:11
9 foto

“Sono contentissima: è un sogno che si avvera”. Con queste parole, Mariam Metwally ha descritto l’emozione di un momento destinato a entrare nella storia della pallavolo femminile italiana. Nella 5ª giornata del campionato di Serie A1, la schiacciatrice egiziana ha fatto il suo esordio con la maglia della Uyba Busto Arsizio, diventando la prima donna a giocare con il velo nel massimo campionato italiano. Durante la vittoria per 3-0 contro Vallefoglia, Metwally è entrata nel terzo set e ha realizzato il punto del 23-11, accolto da un lungo applauso del pubblico.

Dall’Egitto all’Italia: il percorso di Mariam Metwally

Classe 1998, 26 anni, Metwally prima di approdare in Italia ha vestito le maglie di Al-Ahly SC e Zamalek SC, due delle società più prestigiose del panorama africano. Con loro ha conquistato sette titoli del campionato egiziano e per tre anni consecutivi è stata premiata come MVP del torneo.

Ultimi video

01:04
DICH EGONU 7-9 DICH

Egonu: "Fiera di me stessa e della squadra"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

02:19
DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

00:58
DICH MICHIELETTO ARRIVO FIUMICINO DICH

Michieletto: "Ci sono momenti importanti nelle partite che mi sono sempre piaciuti"

05:17
DICH MANFREDI ARRIVO FIUMICINO 29/9 DICH

Manfredi: "Il segreto è lavorare, lavorare, lavorare"

01:12
DICH LUCA PORRO VOLLEY 27/9 DICH

Porro: "Che"bella Italia! Chi entra dalla panchina deve dare il massimo"

10:18
DICH DE GIORGI PRE SEMIFINALE 26/9 DICH

De Giorgi alla vigilia della semifinale: "Siamo una squadra con caratteri importanti"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

01:04
DICH EGONU 7-9 DICH

Egonu: "Fiera di me stessa e della squadra"

I più visti di Volley

Francesca Piccinini prima italiana nella Hall of Fame: "Si chiude un cerchio"

Francesca Piccinini entra nella International Volleyball Hall of Fame

Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci, in versione modella.

"Un estate al mare": i ricordi delle pallavoliste

Trento resta in testa in Superlega, Milano ok in A1 femminile

Pallavoliste in vacanza: Orro, Sylla & Co si godono il mare

Francesca Piccinini spegne 42 candeline. La bellezza del volley è senz'altro uno dei personaggi più iconici dello sport italiano e non solo. Con la Unet e-work Busto Arsizio è tornata a calcare i taraflex della Serie A1 dopo un periodo di stop.

Auguri a Francesca Piccinini, sex symbol e leggenda del volley