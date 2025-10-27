Mariam Metwally, prima giocatrice con il velo in A1

“Sono contentissima: è un sogno che si avvera”. Con queste parole, Mariam Metwally ha descritto l’emozione di un momento destinato a entrare nella storia della pallavolo femminile italiana. Nella 5ª giornata del campionato di Serie A1, la schiacciatrice egiziana ha fatto il suo esordio con la maglia della Uyba Busto Arsizio, diventando la prima donna a giocare con il velo nel massimo campionato italiano. Durante la vittoria per 3-0 contro Vallefoglia, Metwally è entrata nel terzo set e ha realizzato il punto del 23-11, accolto da un lungo applauso del pubblico.