Arianna Manfredini nella storia: a 13 anni debutta in A con Casalmaggiore

Arianna Manfredini è entrata di diritto nella storia della pallavolo femminile italiana. A 13 anni, 4 mesi e 28 giorni è diventata ufficialmente la più giovane esordiente della Serie A. Per la precisione, il libero classe 2011 è scesa in campo nel match vinto dalla Volleyball Casalmaggiore per 3-0 contro l’Imd Concorezzo nella poule salvezza di A2. Manfredini ha debuttato entrando sul 24-16 al posto della titolare Giorgia Faraone. E chissà che sia proprio questo momento a dare il via a una grande carriera nel volley delle grandi.