Bagno di folla per la Nazionale di volley dopo la vittoria del Mondiale: "Fatichiamo a capire cosa abbiamo fatto"

Il simbolo di questo trionfo è visibile anche dalla volontà delle ragazze di resistere anche a fronte del dolore, che ha colpito in particolare in semifinale Sarah Fahr e Alessia Orro. Le azzurre si sono però rimboccate le maniche e hanno superato brillantemente anche questo ostacolo: "Affrontare la semifinale con una caviglia malandata non è stato sicuramente il massimo. Alla fine è andata come doveva andare e sono orgogliosa di quanto compiuto da questa squadra - ha sottolineato la centrale dell'Imoco Volley -. Intanto voglio godermi quest'anno, visto che nelle ultime due stagioni abbiamo ottenuto risultati incredibili che devo ancora realizzare. Dopo la semifinale ero in lacrime, ma dopo la finale non ho detto nulla perché devo ancora realizzare".