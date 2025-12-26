Logo SportMediaset

Volley, Superlega: Trentino e Perugia si confermano in vetta. Bene Scandicci tra le donne

Successi anche per Verona e Civitanova nel campionato maschile, mentre Novara e Chieri esultano nel femminile

26 Dic 2025 - 22:13
© X

© X

Il volley italiano anima il giorno di Santo Stefano. Il 13º turno di Superlega maschile registra la conferma in vetta alla classifica dell’Itas Trentino, vincente 3-0 contro Monza. Perugia resta a pari punti con i Campioni d’Italia in carica battendo 3-0 Cisterna, mentre Verona piega Grottazzolina. Civitanova fa sua la super sfida contro Piacenza. La 17ª giornata della Serie A1 femminile vede invece i successi di Scandicci (3-0) e Novara (3-2). Ok Chieri.

SUPERLEGA MASCHILE
Il tredicesimo turno di Superlega permette all’Itas Trentino di restare primo in classifica. I Campioni d’Italia in carica superano 3-0 (25-21, 25-15, 25-22) il Vero Volley Monza fuori casa e salgono a 32 punti, gli stessi posseduti ora anche dalla Sir Susa Scai Perugia. Gli umbri battono infatti 3-0 (25-14, 25-20, 25-20) Cisterna Volley in trasferta e restano aggrappati così alla vetta della graduatoria. In scia rimane invece la Rana Verona, grazie al netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-16) interno sulla Yuasa Battery Grottazzolina: questa ennesima sconfitta tiene i marchigiani ultimi in classifica, con 2 punti. Il big match di giornata se lo aggiudica poi la Cucine Lube Civitanova, 3-1 (25-21, 28-26, 18-25, 25-21) in casa contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, mentre l’Allianz Milano vince 3-1 (25-15, 25-15, 26-28, 28-26) contro la Sonepar Padova. A sorridere è pure la Valsa Group Modena, 3-0 (25-20, 25-17, 25-15) sulla MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

SERIE A1 FEMMINILE
Il diciassettesimo turno della Serie A1 femmine vede la vittoria per 3-0 (25-21, 25-13, 25-17) della Savino Del Bene Scandicci nel derby toscano contro Il Bisonte Firenze, risultato che porta così le biancoblù a 43 punti, a -3 dalla capolista Conegliano, ma con una partita in più. Alle spalle rimane allora l’Igor Gorgonzola Novara, comunque vincente 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-18, 15-12) davanti ai propri tifosi contro Bergamo. La Reale Mutua Fenera Chieri '76 piega invece 3-1 (25-20, 33-31, 19-25, 25-22) l’Eurotek Laica Uyba a Busto Arsizio, mentre la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia esulta 3-0 (25-19, 25-20, 28-26) contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano: le romagnole restano dunque fanalino di coda della classifica con 10 punti. La Cbf Balducci Hr Macerata batte, infine, 3-2 (22-25, 29-27, 25-22, 18-25, 15-13) la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, mentre la Honda Cuneo Granda Volley ha la meglio 3-1 (24-26, 25-19, 25-15, 25-23) della Wash4green Monviso Volley.

volley

