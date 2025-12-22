Milano sale sul treno olimpico: la M5 si veste a tema per i Giochi 2026. Festa con i bimbi del Buzzi

Inaugurato sulla M5 il treno Milano Cortina 2026: viaggerà fino alla fine delle Paralimpiadi
L'atmosfera a cinque cerchi inizia a pervadere la città. Da ieri, venerdì 19 dicembre 2025, la linea 5 della metropolitana di Milano ha un nuovo protagonista sui binari: è stato ufficialmente inaugurato il treno speciale dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un convoglio che non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio manifesto viaggiante che attraverserà la città fino al termine della manifestazione paralimpica, portando lo spirito dei Giochi nella quotidianità dei pendolari.
Realizzata con il patrocinio della Fondazione Milano Cortina 2026, l'iniziativa trasforma il viaggio in un'esperienza visiva. Il treno è stato decorato con grafiche immersive che richiamano l'aria olimpica e raffigurano le mascotte ufficiali dei Giochi, Tina e Milo. L'inaugurazione è stata celebrata con un viaggio speciale che ha visto a bordo atleti olimpici, passeggeri e le tre mascotte: i due fratellini ermellini simbolo dei Giochi e Lilly, la mascotte di Metro 5.
Il momento più toccante della giornata si è svolto alla stazione Gerusalemme, scelta come cuore simbolico dell'evento per la sua vicinanza all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi. Qui è andato in scena l'incontro con la Fondazione Buzzi: in un clima di festa, reso ancora più suggestivo dall'esposizione delle torce olimpiche in stazione, le mascotte hanno consegnato ai medici dell'ospedale una serie di omaggi destinati ai piccoli pazienti. Un gesto per unire sport e solidarietà.
"Il percorso intrapreso in questi anni per affermare la Lilla come la metropolitana dello sport ci ha portati a questo traguardo naturale", ha commentato Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato di Metro 5. "Con il treno dedicato ai Giochi vogliamo condividere con i nostri passeggeri i valori più autentici dello sport: spirito di squadra, passione, inclusione e sostenibilità. Vogliamo rendere i Giochi Invernali parte della vita quotidiana della città". Questo treno speciale è solo il primo passo: Metro 5 ha annunciato che seguiranno altri eventi e progetti per rafforzare il legame tra mobilità sostenibile, sport e comunità in vista del grande appuntamento del 2026.