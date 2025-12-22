Milano sale sul treno olimpico: la M5 si veste a tema per i Giochi 2026. Festa con i bimbi del Buzzi

Realizzata con il patrocinio della Fondazione Milano Cortina 2026, l'iniziativa trasforma il viaggio in un'esperienza visiva. Il treno è stato decorato con grafiche immersive che richiamano l'aria olimpica e raffigurano le mascotte ufficiali dei Giochi, Tina e Milo. L'inaugurazione è stata celebrata con un viaggio speciale che ha visto a bordo atleti olimpici, passeggeri e le tre mascotte: i due fratellini ermellini simbolo dei Giochi e Lilly, la mascotte di Metro 5.