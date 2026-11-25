"Penso di essere innocente" e "ne ho parlato abbastanza". Alexander Zverev ha risposto così a Bologna ad alcune domande sulla vicenda del processo per violenza domestica sulla sua ex compagna, conclusosi con un accordo extragiudiziale con la donna, che ora lo accusa di aver rilasciato dichiarazioni non veritiere in merito. In occasione della conferenza stampa della Germania, alla vigilia dell'esordio ai quarti di finali di Coppa Davis, al tedesco è stato chiesto della nuova "causa legale" avviata dalla donna nei suoi confronti per aver detto che nel processo la sua innocenza "è stata dimostrata". La frase è stata contestata dalla ex compagna, perché in contrasto con gli accordi raggiunti. Alla domanda se fosse preoccupato, Zverev ha prima sottolineato che non si tratta di "una causa legale": ma, dice, "è come se avessi rilasciato una dichiarazione che non avrei dovuto pronunciare ma secondo me non l'ho mai detta. E - dice - penso che i miei avvocati abbiano fatto una dichiarazione. Quindi non so davvero molto a riguardo. Ma non sono troppo preoccupato". Zverev è intervenuto anche sul tema della salute, contestando quanto sostenuto da Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp, secondo cui l'uso di antidolorifici in passato era maggiore tra i giocatori: "Un commento ingiusto, perché non sa quanti antidolorifici prendiamo".