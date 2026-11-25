E' ufficiale: Matteo Andreoletti non è più l'allenatore dell'Empoli. La società azzurra ha comunicato attraverso una nota di aver sollevato dall'incarico il tecnico e i componenti del suo staff, Andrea Malgrati e Andrea Molteni. Una decisione che arriva inevitabilmente dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 rimediata ieri sera sul campo del Benevento, un risultato che ha probabilmente rappresentato il punto di non ritorno di un percorso mai realmente decollato. Solo tre punti in otto gare, frutto di tre pareggi. L'avventura di Andreoletti sulla panchina azzurra si chiude dunque dopo una parentesi estremamente negativa, con la necessità per l'Empoli di trovare rapidamente una nuova guida tecnica per provare a invertire la rotta. Il tempo a disposizione non è molto: sabato alle 15 al Carlo Castellani Computer Gross Arena arriverà il Verona, in una partita che assume già un'importanza particolare per il futuro della stagione azzurra. Adesso si apre il capitolo della successione. E tra le ipotesi che stanno prendendo corpo c'è quella di una soluzione interna con Lorenzo Tonelli, attuale allenatore dell'Under 17 ed ex difensore di Empoli, Napoli e Sampdoria. L'idea sarebbe quella di affidare a Tonelli la guida tecnica della squadra, promuovendolo dal settore giovanile alla prima squadra, con l'inserimento nello staff di un allenatore in possesso dell'abilitazione Uefa Pro, necessaria per ricoprire formalmente il ruolo di primo allenatore in serie B. Si tratterebbe di una soluzione particolare, nella quale Tonelli potrebbe diventare il riferimento tecnico e operativo della squadra, affiancato da una figura abilitata a ricoprire formalmente l'incarico in panchina.