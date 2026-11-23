Sinner sotto i ferri: in cosa consiste l'operazione, riabilitazione e quando potrà rientrare
Il campione altoatesino starà fermo per un paio di mesi, prima di iniziare la riabilitazione: obiettivo i Masters 1000 di Indian Wells e Miami a marzo
Jannik Sinner sarà operato per la sindrome della bandelletta tibiale cronica, spesso chiamata "ginocchio del corridore", che viene causata da una esostosi, cioè un inspessimento dell'osso laterale al condilo. L'intervento è una procedura chirurgica raramente necessaria e riservata ai casi cronici o refrattari che non migliorano dopo un adeguato percorso conservativo e riabilitativo (in genere protratto per diversi mesi). L'obiettivo principale è ridurre l'eccessiva tensione o compressione della bandelletta sul versante esterno del ginocchio e rimuovere eventuali tessuti infiammati che mantengono il dolore.
Le tecniche chirurgiche
A seconda della anatomia del paziente, del grado di retrazione e dell'eventuale presenza di altre problematiche articolari, il chirurgo ortopedico può valutare approcci diversi:
-Release (sezione o incisione mirata della bandelletta): Consiste nel praticare una piccola incisione o un rilascio selettivo delle fibre tese (spesso nella porzione posteriore, dove la tensione tende a essere maggiore) per diminuire la trazione e la compressione sulla parte esterna del ginocchio.
-Plastica a Z (allungamento della bandelletta): Prevede un'incisione a forma di "Z" sulla fascia per allungarla in modo controllato e ridurre così l'eccessiva tensione longitudinale durante i movimenti di flessione ed estensione.
-Pulizia o asportazione di tessuto/borsa infiammata: Durante l'intervento può essere rimossa eventuale tessuto fibrotico, cicatriziale o una borsa sinoviale/cuscinetto infiammato intrappolato tra la bandelletta e il femore.
-Artroscopia o trattamento di conflitti associati: Poiché il dolore laterale del ginocchio può sovrapporsi o accompagnarsi ad altre condizioni (come lesioni del menisco esterno o sporgenze/conflitti ossei), il chirurgo può eseguire un'artroscopia per ispezionare l'articolazione e trattare eventuali lesioni concomitanti.
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La riabilitazione
Dopo l'operazione, segue un percorso di riabilitazione graduale: inizialmente si controllano dolore e gonfiore e si recupera la mobilità, per poi introdurre esercizi di rinforzo (in particolare della muscolatura dell'anca e dei glutei) e un ritorno progressivo ai gesti sportivi senza sovraccarichi improvvisi. A seconda della tecnica utilizzata e delle richieste funzionali, il rientro pieno alle attività più intense richiede in genere da diverse settimane ad alcuni mesi. Come per qualsiasi chirurgia del ginocchio, esistono potenziali rischi—come rigidità residua, dolore persistente, infezione, ematoma o una lieve riduzione della stabilità/forza laterale se il rilascio è esteso—che vanno discussi in dettaglio con lo specialista ortopedico in base al quadro clinico individuale.
Quado potrà tornare a giocare?
Come logico che sia, è difficile parlare di tempi di recupero precisi. In linea teorica, Sinner potrebbe tornare a giocare un torneo dell'Atp già a marzo, dopo un mese di riabilitazione e riatletizzazione da un intervento, che comunque non è troppo invasivo. I Masters 1000 di Indian Wells, dal 3 marzo, e di Miami, dal 17 marzo, sono gli appuntamenti principali di quel periodo, prima che inizi la stagione sulla terra rossa, con Monte-Carlo ad aprire le danze il 4 aprile.