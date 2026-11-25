Hongqi ha scelto l’Italia per il lancio mondiale della nuova EHS4, SUV 100% elettrico che segna un ulteriore passo nella crescita internazionale del marchio premium del gruppo cinese FAW. A guidarne il debutto commerciale nel mercato italiano è EMC Auto (Eurasia Motor Company), distributore esclusivo in Italia del marchio Hongqi, che dopo aver introdotto i modelli Hongqi HS3 e HS5 amplia la gamma con l’arrivo di EHS4. Nel 2027 la versione completamente elettrica sarà affiancata dalla variante Range Extended.
Pensato specificamente per il mercato europeo e disegnato dal Global Advanced Design Centre di Monaco di Baviera di Hongqi, EHS4 fonde suggestioni stilistiche orientali ed estetica internazionale, puntando su design e tecnologia, comfort e sicurezza al volante, insieme a un posizionamento competitivo.
La presentazione, che si è svolta a Venezia, rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione tra EMC Auto e Hongqi, che pone le basi per gli sviluppi futuri del brand sul mercato italiano, in un percorso che valorizza sia l'esperienza distributiva italiana di EMC Auto, sia l’heritage e la visione del marchio premium del gruppo FAW.
“Il lancio di Hongqi EHS4 rappresenta un'opportunità per consolidare il posizionamento di Hongqi in Italia: portiamo sul mercato italiano un SUV elettrico premium particolarmente competitivo per contenuti, tecnologia e rapporto qualità-prezzo”, commenta Federico Daffi, Presidente e CEO di EMC Auto. “Abbiamo lavorato per costruire un'offerta commerciale capace di rendere accessibile una vettura con caratteristiche e dotazioni di livello – aggiunge -. Crediamo che il mercato italiano possa riconoscere il valore di un prodotto come EHS4, soprattutto alla luce della competitività dell'offerta di lancio”.
Competitività e valore al centro della strategia italiana
La nuova Hongqi EHS4 arriva in Italia in due differenti versioni, T1 e T2, entrambe caratterizzate da una dotazione particolarmente ricca.
• EHS4 T1: 35.900 euro di listino, 32.900 euro prezzo promozionale.
• EHS4 T2: 37.900 euro di listino, 34.900 euro prezzo promozionale.
Le vetture beneficiano dunque di una riduzione di 3.000 euro dal listino, accompagnata da una formula di finanziamento dedicata, con rate mensili a partire da 299 euro per T1 e 339 euro per T2.
Hongqi EHS4: un nuovo equilibrio tra eleganza europea e cultura orientale
Fondato nel 1958, Hongqi, brand di lusso del gruppo FAW, è uno dei marchi storici dell'industria automobilistica cinese. Il suo nome richiama un patrimonio di quasi settant’anni di storia legata alle vetture di rappresentanza governative. Una storia che ha contribuito a definire la sua identità visiva.
Con EHS4, questa eredità incontra una nuova visione di lusso contemporaneo, in cui la cultura orientale dialoga con l'estetica europea. Nel progetto stilistico del modello, infatti, i canoni del neoclassicismo europeo, proporzioni equilibrate, linee pulite e superfici scolpite, convivono con i richiami alla tradizione e alla sensibilità artistica cinese.
Tra i dettagli distintivi, spicca la tonalità di carrozzeria Céladon, ispirata alle tradizionali ceramiche cinesi di Longquan. Mentre la firma luminosa dei gruppi ottici e la manopola di comando in cristallo nell'abitacolo danno alla vettura una personalità immediatamente riconoscibile.
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EHS4: autonomia, tecnologia e spazio per la mobilità quotidiana
Hongqi EHS4 è un SUV completamente elettrico che coniuga le esigenze della mobilità quotidiana con un'esperienza di bordo di livello premium. Ha un'autonomia dichiarata fino a 470 km nel ciclo WLTP, con tempi di ricarica rapida della batteria che consentono di passare dal 30 all’80% in circa 18 minuti.
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla dinamica di guida: la configurazione a trazione posteriore, la distribuzione dei pesi 50:50 e il raggio di sterzata di 5,25 metri, con un telaio messo a punto per le condizioni di guida europee, favoriscono maneggevolezza, stabilità e comfort tanto nei percorsi urbani quanto in quelli autostradali.
L'abitacolo punta su spazio e versatilità ed è uno degli elementi centrali del progetto. Il bagagliaio offre 557 litri di capacità, che diventano 1.704 abbattendo i sedili posteriori, a cui si aggiunge un vano anteriore da 33 litri per piccoli oggetti.
Una soluzione originale riguarda i sedili anteriori, reclinabili fino a 180 gradi: rimuovendo i poggiatesta, possono essere distesi in continuità con quelli posteriori, trasformando l'abitacolo in una superficie utilizzabile anche come letto per eventuali soste in un lungo viaggio.
La dotazione comprende connettività intelligente, ricarica wireless, comandi vocali multizona, insonorizzazione dell'ambiente e impianto audio Yamaha.
Sul fronte sicurezza, sono presenti sette airbag, sistemi di assistenza alla guida, telecamere a 360 gradi con funzione di telaio trasparente e monitoraggio del conducente e degli occupanti posteriori. La struttura della scocca utilizza un'elevata percentuale di acciai ad alta resistenza, a supporto della protezione passiva.
Con EHS4, EMC Auto rafforza la gamma Hongqi in Italia, affiancando ai SUV HS3 e HS5 una nuova proposta elettrica per un'offerta più articolata nel segmento premium. Inoltre, l'arrivo della versione Range Extended nel 2027 contribuirà ad ampliare ancora di più le possibilità di scelta.