Jannik Sinner si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema al ginocchio destro, che lo ha tenuto fermo da dopo il trionfo di Wimbledon il 12 luglio scorso. L'operazione, perfettamente riuscita, si è svolta in mattinata a Turku, in Finlandia, nella clinica dove lavora il chirurgo Lasse Lempainen, che lo aveva già visitato nel weekend a Milano.
Con lui anche il medico di Jannik, Herbert Schönhuber, che ha spiegato come, in fase di intervento, sia stata scelta la soluzione più delicata e senza stress per l'articolazione e cioè l'allungamento della bandelletta ileotibiale. L'attuale numero due al mondo potrebbe tornare ad allenarsi in circa tre mesi, poi la ripresa dell'attività agonistica sarà graduale ma, di certo, dovrà rinunciare agli Australian Open di fine gennaio.
Di cosa si è operato Sinner?
Jannik Sinner si è operato per la sindrome della bandelletta tibiale cronica, spesso chiamata "ginocchio del corridore", che viene causata da un inspessimento dell'osso laterale al condilo. L'intervento è una procedura chirurgica raramente necessaria e riservata ai casi cronici o refrattari che non migliorano dopo un adeguato percorso conservativo e riabilitativo (in genere protratto per diversi mesi). L'obiettivo principale è ridurre l'eccessiva tensione o compressione della bandelletta sul versante esterno del ginocchio e rimuovere eventuali tessuti infiammati che mantengono il dolore.
La riabilitazione
Dopo l'operazione, segue un percorso di riabilitazione graduale: inizialmente si controllano dolore e gonfiore e si recupera la mobilità, per poi introdurre esercizi di rinforzo (in particolare della muscolatura dell'anca e dei glutei) e un ritorno progressivo ai gesti sportivi senza sovraccarichi improvvisi. A seconda della tecnica utilizzata e delle richieste funzionali, il rientro pieno alle attività più intense richiede in genere da diverse settimane ad alcuni mesi.
Quando tornerà Sinner?
Come logico che sia, è difficile parlare di tempi di recupero precisi. In linea teorica, Sinner potrebbe tornare a giocare un torneo dell'Atp già a marzo, dopo un mese di riabilitazione e riatletizzazione da un intervento, che comunque non è troppo invasivo. I Masters 1000 di Indian Wells, dal 3 marzo, e di Miami, dal 17 marzo, sono gli appuntamenti principali di quel periodo, prima che inizi la stagione sulla terra rossa, con Montecarlo ad aprire le danze il 4 aprile.
Opzione ranking protetto per difendere la classifica
L'incertezza sui tempi di rientro ha aperto anche uno scenario regolamentare finora impensabile: la possibilità per Sinner di richiedere all'Atp l'Entry Protection (il cosiddetto ranking protetto). Non si tratta di un congelamento dei punti - che continuano a scadere regolarmente - ma di una tutela che permette ai giocatori fermi da almeno 26 settimane consecutive (sei mesi) di iscriversi a un massimo di nove tornei nell'arco di nove mesi sfruttando la media della classifica occupata nei primi tre mesi di stop, pur senza garantire lo status di testa di serie. Il calendario, in questo senso, gioca un ruolo decisivo. Essendo fermo dal 12 luglio, Sinner raggiungerebbe la soglia minima dei 182 giorni di inattività esattamente il 10 gennaio 2027, appena ventiquattr'ore prima dell'inizio degli Australian Open. Al momento l'ipotesi resta puramente teorica: anche saltando la trasferta australiana, l'azzurro manterrebbe comunque una posizione di vertice tra il secondo e il terzo posto mondiale.