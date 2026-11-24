Jannik Sinner si è operato per la sindrome della bandelletta tibiale cronica, spesso chiamata "ginocchio del corridore", che viene causata da un inspessimento dell'osso laterale al condilo. L'intervento è una procedura chirurgica raramente necessaria e riservata ai casi cronici o refrattari che non migliorano dopo un adeguato percorso conservativo e riabilitativo (in genere protratto per diversi mesi). L'obiettivo principale è ridurre l'eccessiva tensione o compressione della bandelletta sul versante esterno del ginocchio e rimuovere eventuali tessuti infiammati che mantengono il dolore.