"Domani ci vuole tanta umiltà, perché la squadra non ha un nome altisonante e non conoscendola poi ti scontri con la realtà che ti mettono in difficoltà". Così l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri parlando ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della partita di Conference League contro il Borac Banja Luka. "La rimonta con l'Inter ci deve fare fiducia, coraggio ma senza perdere umiltà. Dobbiamo dare continuità alle ultime partite, segnali di affidabilità e c'è ancora tanto da fare", ha aggiunto. "Gli infortunati sono guariti ma non sono in piena efficienza fisica per i novanta minuti, dobbiamo valutare bene per evitare di finire i cambi dopo 50 minuti", ha detto ancora Sarri. "Per gli ottavi non so quanti punti servono, ma non mi interessa. Valutiamo partita per partita, tra l'altro mi pare che coloro che hanno vinto la coppa ultimamente non sono mai entrati direttamente agli ottavi", ha concluso.