Lorenzo Musetti porta l’Italia sull’1-0 contro la Corea del Sud nel primo singolare della Coppa Davis 2026 degli azzurri. Il tennista toscano liquida Hong in due set 6-0, 7-6 in un’ora e 32 minuti di gioco. Dopo un primo set dominato con tre break e concluso in soli 25 minuti, nel secondo l’avversario cresce e guadagna fiducia, ma al tie-break Musetti trova il successo. Ora Flavio Cobolli sfiderà Soonwoo Kwon nel secondo singolare per cercare l’accesso alle semifinali, dove gli azzurri incontrerebbero eventualmente la Cechia.
LA PARTITA
L’Italia vince il primo singolare della sua Coppa Davis 2026 contro la Corea del Sud grazie a un ottimo Lorenzo Musetti (6-0, 7-6). Il tennista di Carrara gioca un primo set perfetto, senza lasciare nemmeno un game a Hong: dopo appena sette minuti, infatti, Musetti trova il break alla prima occasione utile, annullando il contro-break nel gioco successivo. Sul 3-0 il numero 27 del ranking strappa per la seconda volta il servizio all’avversario, vince il game seguente senza lasciare nemmeno un punto e poi chiude il primo set sul 6-0 in appena 25 minuti.
Nel secondo set il tennista coreano vince il suo primo game dopo 33 minuti e inizia a guadagnare fiducia, mantenendo il servizio anche sul 2-1. Musetti, però, non si scompone e risponde in maniera efficace fino a trovare il break che lo porta sul 4-2 al sesto gioco, iniziato in svantaggio 0-40. Dall’altra parte Hong non si arrende e trova il contro-break che accorcia sul 4-3, e lascia solo un punto a Musetti nel game successivo portandosi sul 4-4. Entrambi tengono il servizio e si arriva così al tie-break: sul 6-6 l'italiano parte meglio e risponde bene ai colpi di Hong, chiudendo il match dopo 12 punti (7-5). Ora tocca a Flavio Cobolli per il secondo singolare contro Soonwoo Kwon.