Nel secondo set il tennista coreano vince il suo primo game dopo 33 minuti e inizia a guadagnare fiducia, mantenendo il servizio anche sul 2-1. Musetti, però, non si scompone e risponde in maniera efficace fino a trovare il break che lo porta sul 4-2 al sesto gioco, iniziato in svantaggio 0-40. Dall’altra parte Hong non si arrende e trova il contro-break che accorcia sul 4-3, e lascia solo un punto a Musetti nel game successivo portandosi sul 4-4. Entrambi tengono il servizio e si arriva così al tie-break: sul 6-6 l'italiano parte meglio e risponde bene ai colpi di Hong, chiudendo il match dopo 12 punti (7-5). Ora tocca a Flavio Cobolli per il secondo singolare contro Soonwoo Kwon.