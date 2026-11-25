"La Juve è una squadra storica e di qualità, con giocatori e allenatore straordinari: probabilmente è la più forte che affronto da quando sono all'Omonia, ma il calcio è strano e non sempre vince il più forte, anche se loro inevitabilmente hanno più possibilità di noi": così il tecnico dei ciprioti, Henning Berg, alla vigilia della sfida di Europa League contro i bianconeri. "Hanno un livello da Champions League e un grande allenatore come Spalletti, che rispetto molto - continua dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium - e per noi sarà una grande occasione per migliorare: siamo contenti di essere qui e faremo del nostro meglio": Anche Senou Coulibaly non nasconde l'emozione: "E' un privilegio giocare partite come queste, quando ero piccolo la Juve era tra le più forti del mondo ed è davvero un sogno affrontarla" dichiara il difensore dell'Omonia Nicosia.